Koreanischer Fußballverband berät diese Woche über Klinsmann

Photo : YONHAP News

Der Koreanische Fußballverband (KFA) beschäftigt sich mit einem eventuellen Trainerwechsel bei der A-Nationalmannschaft der Männer.Der Verband gab am Montag bekannt, dass ein Ausschuss in dieser Woche die Leistung der Nationalelf unter Trainer Jürgen Klinsmann beim Asien-Cup bewerten wolle.Dabei soll offenbar auch eine Bewertung der Arbeit des Cheftrainers vorgenommen werden.Bei dem Turnier in Katar schied Südkorea im Halbfinale gegen den Außenseiter Jordanien aus. Auf dem Papier galt Südkoreas Mannschaft als das bisher stärkste Team, da sie mit starken Spielern aus europäischen Ligen gespickt ist. Südkorea hatte daher auf den ersten Titelgewinn beim Asien-Cup seit 64 Jahren gehofft.Klinsmann wurde vor allem von den Fans kritisiert, weil er die Halbfinal-Niederlage auf die leichte Schulter genommen habe. Sogar aus politischen Kreisen wurden Rücktrittsforderungen laut.