Hwang Sun-woo hat bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Katar eine Goldmedaille gewonnen.Im Finale über 200 Meter Freistil schwamm er in 1:44,75 Minuten auf Platz eins.Hwang wurde als erster Südkoreaner Weltmeister in dieser Disziplin. Silber holte der Litauer Danas Rapsys, der 0,3 Sekuden später anschlug.