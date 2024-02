Tischtennisweltmeisterschaft 2024 in Busan eröffnet

Photo : YONHAP News

In Busan ist am heutigen Freitag die Tischtennisweltmeisterschaft 2024 eröffnet worden.Die Tischtennis-WM wird anlässlich des 100. Jahrestags der Einführung des Tischtennissports in Korea erstmals in Südkorea ausgetragen. Das Turnier im Ausstellungs- und Kongresszentrum Busan (BEXCO) geht bis zum 25. Februar.Es werden lediglich Teamwettbewerbe ausgetragen. Jeweils 40 Damen- und Herrenmannschaften aus 47 Ländern nehmen daran teil.Die Viertelfinalteilnehmer sind automatisch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.