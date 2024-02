Südkorea beginnt mit Suche nach neuem Cheftrainer der Nationalelf

Photo : YONHAP News

Der Koreanische Fußballverband KFA hat mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer der Nationalmannschaft der Männer begonnen.Der neue Leiter des Nationalmannschaft-Komitees des KFA, Chung Hae-sung, kam am Mittwoch mit zehn neuen Gremiumsmitgliedern zur ersten Sitzung zusammen.Da Südkorea in einem Monat ein WM-Qualifikationsspiel gegen Thailand bestreitet, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass diesmal ein südkoreanischer Trainer ausgewählt wird.Das Komitee will laut Informationen noch in diesem Monat die Trainerfrage klären.Der KFA hatte am Dienstag Chung zum neuen Chef des Nationalmannschaft-Komitees ernannt.