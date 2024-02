Freistoß von Son Heung-min für schönstes Tor beim Asien-Cup nominiert

Photo : YONHAP News

Ein Freistoß von Son Heung-min im Viertelfinale des Asien-Cups ist für das schönste Tor des Turniers nominiert worden.Die Asiatische Fußballkonföderation AFC begann am Mittwoch (Ortszeit) auf ihrer Website eine Abstimmung für die Auswahl des „Tors des Turniers“ bei der neulich beendeten Fußball-Asienmeisterschaft 2023 in Katar.Von insgesamt 132 erzielten Toren wurden acht Treffer ausgewählt. Dazu zählt Sons Freistoß im Viertelfinale gegen Australien in der Verlängerung, der zum 2:1-Sieg Südkoreas führte.Auf der Liste stehen auch zwei Treffer, die gegen Südkorea erzielt wurden. Das sind ein Ausgleichstor von Faisal Halim der malaysischen Mannschaft im Gruppenspiel gegen Südkorea und ein Tor des jordanischen Fußballspielers Musa al-Taamari im Halbfinale gegen Südkorea.Die Fans sind aufgerufen, bis spätestens 25. Februar im Internetauftritt der AFC ihre Stimme abzugeben.