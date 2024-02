Nordkoreas Frauen-Nationalelf für Olympia-Qualifikation in Japan eingetroffen

Photo : KBS News

Die nordkoreanische Fußballnationalmannschaft der Frauen ist für die Olympia-Qualifikation nach Japan gereist.Nach dem ersten Spiel gegen Japan am Samstag im saudi-arabischen Dschidda kam die Mannschaft am Sonntag gegen 22 Uhr am Flughafen Tokio-Haneda an.Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo ist es das erste Mal seit der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft im März 2019 in Saitama, dass nordkoreanische Athleten nach Japan gereist sind.Im ersten Spiel trennten sich Nordkorea und Japan mit einem torlosen Unentschieden. Sie spielen am Mittwoch im Nationalstadion in Tokio um ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.