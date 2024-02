Kospi verliert 0,83 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag 0,83 Prozent verloren.Der Index beendete den Handel bei einem Stand von 2.625,05 Zählern.Die Anleger seien vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten in den USA vorsichtig, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Aufwärtsdynamik wegen des Value-Up-Programms der Regierung habe bereits gestern geendet und die Anleger seien vor den geplanten Bekanntgaben durch Fed-Beamte in dieser Woche vorsichtiger geworden, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.