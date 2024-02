Photo : YONHAP News

Hwang Sun-hong wird Interimstrainer der Fußballnationalmannschaft.Das gab Chung Hae-sung, Chef des Nationalmannschaft-Komitees des Koreanischen Fußballverbandes KFA, am Dienstag bekannt.Hwang betreut die U23 und soll vorübergehend auch die A-Nationalmannschaft trainieren.Unter drei Kandidaten sei Hwang die erste Wahl gewesen. Ein Grund dafür sei, dass er mit der U23 letztes Jahr bei den Asienspielen die Goldmedaille gewann.Hwang wird damit bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Thailand am 21. und 26. März auf der Trainerbank sitzen.Spätestens im Mai soll ein neuer Trainer vorgestellt werden.Hwang teilte mit, in einer schwierigen Situation helfen zu wollen. Er wolle sein Bestes geben, um den koreanischen Fußball wieder auf Kurs zu bringen.Der 55-Jährige absolvierte für Südkorea 103 A-Länderspiele. Mit 50 Treffern liegt er in der ewigen Torjägerliste auf Platz zwei. Die U23 trainiert er seit September 2021.Der KFA hatte nach dem enttäuschenden Aus Südkoreas im Halbfinale beim Asien-Cup im Februar Jürgen Klinsmann als Nationaltrainer entlassen.