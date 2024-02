Fußball: Nordkoreas Frauen-Nationalelf verpasst Olympia-Qualifikation

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Fußballnationalmannschaft der Frauen hat sich nicht für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren können.Im zweiten Spiel der dritten Qualifikationsrunde am Mittwoch in Tokio verlor Nordkorea mit 1:2 gegen Japan.Beide Teams hatten sich im ersten Spiel am Samstag im saudi-arabischen Dschidda 0:0 getrennt. Japan sicherte sich das Olympia-Ticket mit einem 2:1 nach dem Hin- und Rückspiel.Im anderen Qualifikationsspiel feierte Australien einen 10:0-Kantersieg über Usbekistan. Australien hatte im ersten Spiel mit 3:0 gesiegt und ist damit ebenfalls für die im Juli beginnenden Olympischen Spiele qualifiziert.Damit stehen neun der zwölf Teilnehmer des olympischen Fußballturniers der Frauen in Paris fest.Südkorea war in der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde ausgeschieden, die im vergangenen Oktober und November ausgetragen wurde.