ASEAN-Korea-Musikfestival 2024 findet im ersten Halbjahr in Seoul statt

Photo : KBS

Das ASEAN-Korea-Musikfestival ROUND 2024 findet in Seoul und Laos statt.Das Musikfestival findet seit 2020 zur Förderung des Austausches und der Kommunikation zwischen Südkorea und den Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN statt.Das ROUND Festival 2024 wird von KBS veranstaltet und vom ASEAN-Korea-Kooperationsfonds gesponsert. Unterstützt wird die Veranstaltung vom ASEAN-Sekretariat. Das Festival wird in der ersten Jahreshälfte in Seoul und in der zweiten Jahreshälfte in Laos ausgetragen.Mit der Veranstaltung im zweiten Halbjahr anlässlich des ASEAN-Gipfels in der laotischen Hauptstadt Vientiane wollen beide Seiten ihre harmonischen und kooperativen Beziehungen verstärken und feiern.Das Festival wird später auf dem YouTube-Kanal von KBS World gezeigt.Das letztjährige Festival fand in Jakarta zwei Tage lang statt, es wurden mehr als 12.000 Zuschauer gezählt.