Han Kang gewinnt französischen Literaturpreis

Die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang hat einen französischen Literaturpreis gewonnen.Hans Roman „I Do Not Bid Farewell“ wurde am Donnerstag (Ortszeit) mit dem Émile-Guimet-Preis für asiatische Literatur ausgezeichnet.Die Jury begründete in einer zuvor verteilten Mitteilung die Entscheidung mit Hans zurückhaltender Ausdrucksweise und der Universalität der Themen.„I Do Not Bid Farewell“ schildert die Tragödie des Jeju-Aufstands auf der Insel Jeju 1948 aus der Perspektive von drei Frauen.Die französische Übersetzung „Impossibles adieux“ erschien im vergangenen August. Der Roman wurde im November mit dem Prix Médicis für ausländische Literatur ausgezeichnet. Dieser zählt zu den vier wichtigsten Literaturpreisen in Frankreich.