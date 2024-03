Industrieproduktion in Südkorea steigt dritten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Industrieproduktion in Südkorea hat im Januar den dritten Monat in Folge zugelegt.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag kletterte der Produktionsindex für die Gesamtindustrie im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 113,8.Die Produktion im Baugewerbe stieg um 12,4 Prozent. Damit wurde erstmals seit September letzten Jahres ein Anstieg verzeichnet.Dagegen schrumpfte die Produktion im Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe um 1,3 Prozent. Die Halbleiterproduktion ging erstmals seit dem vergangenen Oktober zurück, und zwar um 8,6 Prozent.Die Einzelhandelsumsätze legten um 0,8 Prozent zu. Es wurde den zweiten Monat in Folge ein Zuwachs verbucht.Der Cyclical Component of Coincident Index, ein Index für die aktuelle Konjunkturlage, kletterte um 0,1 Punkte verglichen mit dem Vormonat auf 99,7. Damit wurde erstmals seit drei Monaten ein Anstieg verzeichnet.Der Cyclical Component of Leading Index, ein Index für die künftige Konjunkturlage, lag unverändert bei 100,3.