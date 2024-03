Gericht in Montenegro beschließt Auslieferung von Terra-Gründer an Südkorea

Photo : KBS News

Ein Gericht in Montenegro hat entschieden, dass Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs, an Südkorea ausgeliefert werden sollte.Wie lokale Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten, beschloss das Obergericht in Podgorica die Auslieferung der Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährungen TerraUSD und Luna an Südkorea.Das Obergericht hatte zuvor entschieden, Kwon an die USA auszuliefern. Ein Berufungsgericht hatte jedoch am Dienstag das Argument von Kwons Verteidigung akzeptiert und die Entscheidung aufgehoben.Das Berufungsgericht hatte anerkannt, dass das südkoreanische Justizministerium früher als die USA im März letzten Jahres um Kwons Auslieferung in einer auf Englisch geschriebenen E-Mail gebeten hatte.In Südkorea beträgt die Höchststrafe für Wirtschaftskriminalität etwa 40 Jahre. In den USA sind dagegen über 100 Jahre Haft möglich. Daher hoffte Kwons Verteidigung auf die Auslieferung an Südkorea.Das letzte Wort in Auslieferungsverfahren in Montenegro hat der Justizminister. Da Justizminister Andrej Milović eher die Bereitschaft zur Auslieferung an die USA angedeutet hatte, bleibt abzuwarten, ob Kwon tatsächlich Südkorea überstellt wird.Kwon wurde am 23. März letzten Jahres am Flughafen Podgorica in Montenegro festgenommen, als er versuchte, mit einem gefälschten costa-ricanischen Reisepass nach Dubai zu reisen. Der damals zusammen mit ihm festgenommene CFO von Terraform Labs, Han Chang-joon, wurde mittlerweile an Südkorea ausgeliefert und vor Gericht gestellt.