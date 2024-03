Gemälde „Gwakbunyang Haengnakdo“ konserviert

Photo : YONHAP News

Die Konservierungsbehandlung eines in einem deutschen Museum aufbewahrten Gemäldes aus Joseon ist abgeschlossen worden.Die südkoreanische Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland teilte am Montag mit, die Konservierungsbehandlung des „Gwakbunyang Haengnakdo“ gemeinsam mit dem Jung-Jae Konservierungszentrum abgeschlossen zu haben.Das Werk zählt zur Sammlung des GRASSI Museums für Völkerkunde zu Leipzig.„Gwakbunyang Haengnakdo“ war in der späten Joseon-Zeit als Glücksbild populär und wurde auf einem Wandschirm (Byeongpung) aus sechs oder acht Paneelen gemalt. Es soll heute noch insgesamt 37 solcher Gemälde in Südkorea und im Ausland geben.Laut der Stiftung hatte das GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig das Werk 1902 von einem Kunsthändler gekauft, der überwiegend in Hamburg tätig gewesen war. Das Museum plant, das konservierte Stück in Deutschland der Öffentlichkeit zu präsentieren.Die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland unterstützt die Konservierung, Restaurierung und Nutzung koreanischer Kulturgüter im Ausland. Bisher hat sie die Konservierungsbehandlung von 53 kulturellen Erbstücken unterstützt, die 31 Einrichtungen in zehn Ländern besitzen.