Photo : YONHAP News

Die koreanische Hauptbörse ist mit einem Minus in die Woche gestartet.Die Anleger hätten Gewinne mitgenommen, nachdem es zuletzt an zwei Handelstagen in Folge aufwärts gegangen war, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi rückte um 0,77 Prozent auf 2.659,84 Zähler vor.Der Rückgang sei durch einen Einbruch bei Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis und Halbleiteraktien beeinflusst worden, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von Yonhap zitiert.