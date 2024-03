K-Pop-Band Seventeen tritt als Headliner bei Lollapalooza Berlin auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Band Seventeen tritt beim Lollapalooza Berlin 2024 als Headliner auf.Das gab ihre Agentur am Donnerstag bekannt.Das Lollapalooza Berlin ist ein jährliches, globales Musikfestival, bei dem bekannte Popstars auftreten. Beim diesjährigen Fest am 7. und 8. September im Olympiastadion Berlin werden unter anderem Sam Smith, Martin Garrix und Burna Boy dabei sein.Es wird der erste Auftritt von Seventeen bei einem großen Musikfestival in Europa sein. Die 13-köpfige Boygroup wurde dieses Jahr als einzige K-Pop-Künstler zum Lollapalooza Berlin eingeladen.