Medizinprofessoren noch unentschlossen über Massenkündigung

Photo : YONHAP News

Medizinprofessoren sind noch unentschlossen über eine Massenkündigung.Mitglieder der koreanischen Vereinigung der Medizinprofessoren (MPAK) berieten am Donnerstag in einer Online-Konferenz über die Regierungspläne für eine Erweiterung der Zahl der Medizinstudienplätze.Auf die Pläne reagierten Ärzte in Ausbildung mit reihenweisen Kündigungen, Medizinprofessoren drohten ebenfalls mit einer Kündigung, sollte der Streit mit der Regierung nicht beigelegt werden.MPAK-Präsident Kim Chang-soo teilte gegenüber KBS mit, dass in der Sitzung überprüft worden sei, wer bereits gekündigt habe und wie viele Kollegen einen solchen Schritt planten. Eine kollektive Kündigung sei aber kein Thema gewesen.Konkrete Zahlen nannte er nicht, doch wollen ihm zufolge einige Professoren kündigen. Die Lehrenden würden sich die Frage stellen, was ihre Aufgabe sei, wenn es keine Assistenzärzte und Studierenden zu unterrichten gibt.Laut Kim würden die Gespräche im Kollegenkreis fortgesetzt.An der Konferenz waren Professoren von 33 Medizinhochschulen aus dem ganzen Land beteiligt.Rund 90 Prozent der in der Ausbildung befindlichen Ärztinnen und Ärzte hatten im letzten Monat gekündigt. Medizinstudierende beantragten aus Protest gegen die Regierungspläne ein Urlaubssemester.