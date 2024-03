Spieler der US-Baseballliga MLB für Saison-Eröffnung in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Spieler der US-amerikanischen Profi-Baseballliga Major League Baseball sind nach Südkorea gekommen.Die MLB wird hier erstmals ihre reguläre Saison eröffnen.Eine Chartermaschine mit Spielern der San Diego Padres an Bord landete um 1.30 Uhr am Freitag auf dem Internationalen Flughafen Incheon. Das Baseball-Team schickte eine Delegation aus etwa 180 Personen, darunter 31 Spieler. Zu ihnen zählen zwei Südkoreaner, Infielder Kim Ha-seong und Relief Pitcher Go Woo-suk. Auch Starspieler wie Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Xander Bogaerts und Yu Darvish reisten mit.Spieler der Los Angeles Dodgers trafen am Freitagnachmittag am Flughafen Incheon ein. Auf der Liste der Spieler, die nach Südkorea kommen, stehen unter anderem Shohei Ohtani, Mookie Betts und Freddie Freeman.Beide MLB-Teams werden am 17. und 18. März Testspiele gegen die Teams der südkoreanischen Profi-Baseballliga KBO, Kiwoom Heroes und LG Twins, sowie die südkoreanische Nationalmannschaft bestreiten. Am 20. März werden sie im historischen Eröffnungsspiel der MLB in Südkorea aufeinander treffen.