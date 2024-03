Unternehmerverband erwartet Erholung der Wirtschaft auf Vor-Pandemie-Niveau

Photo : KBS News

Nach einem Bericht des Koreanischen Forschungsinstituts für Wirtschaft (KERI) wird sich die südkoreanische Wirtschaft in diesem Jahr auf das Niveau der Vor-Corona-Zeit erholen.Das dem nationalen Großunternehmerverband FKI unterstehende Institut sagte in seinem Quartalsbericht ein Wachstum von zwei Prozent voraus. Die Ausfuhren, die um 3,6 Prozent im Vorjahresvergleich ansteigen würden, würden bedeutend zur Ankurbelung der Wirtschaft beitragen. Die Erholung des Binnenkonsums werde erst in der zweiten Jahreshälfte spürbar sein, wenn die Zinsen gesenkt werden. Für den privaten Konsum erwartete das Institut einen Zuwachs von 1,6 Prozent. Für den Bausektor sagte es ein Minus von 1,5 Prozent voraus.Das Institut machte seine Prognosen aber von den Entwicklungen in China abhängig.Ein zweiprozentiges Wachstum sei nicht realisierbar, wenn sich die Konjunktur in China, dem größten Exportabnehmer Südkoreas, nicht schnell genug erholt, hieß es.