Seoul: Einleitung von Fukushima-Wasser nach Erdbeben eingestellt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat bestätigt, dass die Einleitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer nach einem Erdbeben in der Präfektur Fukushima am Freitag eingestellt wurde.Der Erste Vizeminister für Koordinierung der Regierungspolitik, Park Gu-yeon, teilte am Freitag vor der Presse mit, das Erdbeben in Japan werde als ungewöhnliche Situation eingestuft, die einen Stopp der Einleitung des Wassers erfordere. Die japanische Seite habe den Prozess ausgesetzt und Südkorea sofort darüber informiert.Dem AKW-Betreiber TEPCO zufolge hätten die Überwachungsgeräte des AKW Fukushima keine bedeutenden Veränderungen festgestellt. Es sei auch keine Strahlung ausgetreten, hieß es.Die südkoreanische Regierung verfolge die Situation aufmerksam. Sie plane, Experten nach Fukushima zu entsenden, um die dortige Situation noch genauer zu überprüfen, fügte Park hinzu.Am Freitag gegen 0.14 Uhr ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 5,8 in den Gewässern vor der Präfektur Fukushima.