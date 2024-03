Südkorea und OECD veranstalten Runden Tisch zu Digital Finance

Photo : KBS News

Südkorea und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veranstalten am Montag und Dienstag in Seoul einen Runden Tisch zum Thema Digital Finance.Die südkoreanische Finanzdienstekommission (FSC) teilte am Montag mit, die internationale Konferenz diene dem Austausch von Informationen über Fortschritte bei der Politik zu Digital Finance in den Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes (ASEAN). Ein weiteres Ziel sei es, Risikofaktoren im Bereich der digitalen Finanzen zu beseitigen.Der Vizevorsitzende der FSC, Kim So-young, wies auf Vorteile der Finanzinnovationen durch digitale Technologien hin. Beispielsweise würde dadurch die Produktivität der Finanzindustrie verbessert. Die neuen Technologien würden aber auch Risiken bergen, für die ein angemessenes Regulierungssystem geschaffen werden müsse. Für den Verbraucherschutz müsse hierbei aktiv vorgegangen werden, betonte er.Da der internationale Austausch in der Finanzindustrie zunehme, wolle man mit internationalen Organisationen und global führenden Ländern, einschließlich der ASEAN-Mitglieder, Informationen über Finanztrends teilen. Ein weiteres Bestreben sei es, für die Schaffung eines internationalen Regelsystems zu kooperieren, hieß es weiter.