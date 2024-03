Yoon fordert digitale Wissensbündelung für Förderung der Demokratie

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat eine digitale Wissensbündelung für die Förderung der Demokratie gefordert.Die internationale Gemeinschaft solle auf diese Weise dafür Sorge tragen, dass künstliche Intelligenz (KI) und neue digitale Technologien die Demokratie fördern, sagte er am Montag in seiner Begrüßungsrede auf einer Ministerkonferenz des dritten Gipfels für Demokratie in Seoul.Denn ihm zufolge lässt sich die Demokratie nicht mit Bemühungen eines einzigen Landes oder einer einzigen Person allein schützen.Zum Thema der Ministerkonferenz „KI und digitale Technologien“ äußerte Yoon, dies rege zum Nachdenken über ein ambivalentes Phänomen der digitalen Technologien an, die für „Lebensbequemlichkeiten“ und eine „Demokratiekrise“ gleichermaßen sorgten.Fakenews und Falschinformationen mittels KI und digitaler Technologien beeinträchtigten nicht nur die Freiheit und Menschenrechte einzelner Personen, sondern bedrohten auch das demokratische System, sagte Yoon.Er freue sich darauf, dass bei der Konferenz Südkoreas Erfahrungen mit der Entwicklung der Demokratie mit den Teilnehmern geteilt würden. Dass Möglichkeiten der Solidarität und Kooperation für eine bessere Demokratie in der Zukunft erörtert würden, sei ebenfalls zu begrüßen, hieß es weiter.Den Gipfel für Demokratie hatte US-Präsident Joe Biden im Jahr 2021 ins Leben gerufen. Es ist das erste Mal, dass der Gipfel zur Stärkung der Demokratie außerhalb der USA stattfindet.