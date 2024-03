Parlamentschef besucht Großbritannien, Deutschland und die Niederlande

Photo : KBS News

Der Präsident der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, reist vom 18. bis 27. März zu offiziellen Besuchen nach Großbritannien und Deutschland sowie in die Niederlande.Im Vereinigten Königreich, der ersten Station, wird Kim Einzelgespräche mit den Präsidenten des britischen Unterhauses und des Oberhauses führen. Es werden die ersten Treffen zwischen den Parlamentssprechern beider Länder seit der Aufwertung der bilateralen Beziehungen zu einer globalen strategischen Partnerschaft im vergangenen November sein.Im Anschluss wird Kim nach Deutschland weiterreisen. Mit der Präsidentin des Deutschen Bundestags will er sich über die Politik der Dekarbonisierung austauschen. Beide werden voraussichtlich auch über Fördermaßnahmen für die Bereiche grüne Wirtschaft und umweltfreundliche Energien sprechen.Kim wird seine Europareise in den Niederlanden abschließen, wo ein gemeinsames Treffen mit den Präsidenten beider Parlamentskammern geplant ist.Er wird außerdem jeweils in London, Berlin und Den Haag koreanische Einwohner und Firmenvertreter zu einem Abendessen einladen und ihnen Gehör schenken.