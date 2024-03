Regierung will hohe Darlehen für Maßnahmen gegen Klimawandel bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will hohe Darlehen bereitstellen, um Projekte gegen den Klimawandel für niedrigere Kohlenstoffemissionen zu finanzieren.Insgesamt sollen hierfür bis 2030 Darlehen in Höhe von 430 Billionen Won oder 313 Milliarden Dollar bewilligt werden, teilte der Vorsitzende der Finanzdienstekommission Kim Joo-hyun am Dienstag bei einem Treffen mit Vertretern von Banken und Beamten mit.Gemäß dem Plan sollen die staatliche Entwicklungsbank Korea Development Bank und vier weitere Banken Kredite gewähren, damit die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 86 Millionen Tonnen gesenkt werden können.Zusätzlich will die Regierung einen Fonds in Höhe von neun Billionen Won einrichten, damit Unternehmen Projekte für die Erzeugung von erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie umsetzen können.Aus einem weiteren Regierungsfonds in Höhe von ebenfalls neun Billionen Won sollen Mittel für Klimatechnologie bereitgestellt werden.Südkorea muss seine Treibhausgasemissionen zwischen 2018 und 2050 im Einklang mit den Zielen des Paris-Übereinkommens um 40 Prozent senken.