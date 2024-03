Save the Children Korea bietet 200.000 Dollar Hilfe wegen Krieg zwischen Israel und Hamas an

Photo : YONHAP News

Save the Children Korea stellt 200.000 Dollar bereit, um auf die Kriegssituation zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas zu reagieren.Das gab die Nichtregierungsorganisation für Kinderrechte am Dienstag bekannt.Save the Children Korea hatte kurz nach dem Beginn des Konflikts im Oktober letzten Jahres 100.000 Dollar zur Verfügung gestellt.Nach Schätzungen von Save the Children sind rund 2,7 Millionen Menschen, darunter 1,27 Millionen Kinder, vom Krieg zwischen Israel und der Hamas betroffen.Die Organisation hat bisher humanitäre Soforthilfe für 337.000 Menschen im Gazastreifen, einschließlich 174.000 Kindern, geleistet.Die Organisation sammelt Spenden für die Soforthilfe für Kinder inmitten des Kriegs zwischen Israel und der Hamas. Sie führt auch eine Unterschriftenkampagne durch, um beide Kriegsparteien zu einer Waffenruhe aufzufordern.