Russischer Vizeaußenminister: Festnahme von Südkoreaner hoffentlich ohne Auswirkungen auf bilaterale Beziehungen

Photo : YONHAP News

Angesichts der Festnahme eines Südkoreaners wegen Spionagevorwürfen in Russland hat der russische Vizeaußenminister Andrej Rudenko die Hoffnung geäußert, dass dies keine Auswirkungen auf die Beziehungen zu Südkorea haben würde.Selbstverständlich müsse der Fall genau geprüft werden, sagte Rudenko am Dienstag (Ortszeit) der russischen Nachrichtenagentur Tass.Der in Wladiwostok tätige südkoreanische Missionar mit Nachnamen Baek wurde im Januar vom russischen Geheimdienst FSB wegen Spionagevorwürfen festgenommen. Dies ist die erste Festnahme eines Südkoreaners wegen Spionagevorwürfen in Russland.Baek wurde für weitere Ermittlungen nach Moskau überstellt und wird im Untersuchungsgefängnis Lefortowo festgehalten. Das Gericht Lefortowo verlängerte seine Untersuchungshaft am 11. März bis zum 15. Juni.Die südkoreanische Botschaft in Russland bat das russische Außenministerium seitdem immer wieder darum, Zugang zu Baek zu bekommen.