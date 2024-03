Handelsminister diskutiert mit Botschaftern in Afrika über Wirtschaftspartnerschaft

Photo : YONHAP News

Handelsminister Cheong In-kyo hat mit den Botschaftern in drei afrikanischen Ländern über den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit diskutiert.Cheong und die südkoreanischen Botschafter in Marokko, Tansania und Kenia besprachen am Mittwoch, wie durch Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) oder Economic Partnership Agreement (EPA) die wirtschaftliche Kooperation ausgebaut werden könnte.Ein WPA ist ein Handelsabkommen, das wie ein Freihandelsabkommen Elemente der Marktöffnung wie die Zollabschaffung enthält. Dabei werden besonders Elemente der Zusammenarbeit hervorgehoben, die dem gemeinsamen Wohlstand dienen.Unter umfassender Berücksichtigung strategischer Werte wie kritische Mineralien, Ressourcen, Bevölkerung und Wachstumspotenzial strebt das Ministerium für Handel, Industrie und Energie den Abschluss von WPA mit den drei afrikanischen Ländern an.Das WPA werde als institutionelle Grundlage für den Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Südkorea und Afrika dienen. Dies betrifft nicht nur Handel und Investitionen, sondern auch verschiedene Bereiche wie Lieferketten, Digitales und saubere Wirtschaft, sagte Cheong.Das Industrieministerium teilte mit, beide Seiten hätten beschlossen, angesichts vieler Impulse für einen Kooperationsausbau, einschließlich des ersten Korea-Afrika-Gipfels im Juni in Seoul, aktiv nach WPA zu streben.