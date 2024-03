Südkorea unter OECD-Mitgliedern mit größtem geschlechtsspezifischen Lohngefälle

Photo : YONHAP News

Südkorea weist unter den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) das größte geschlechtsspezifische Lohngefälle auf.Das Statistikamt Statistics Korea veröffentlichte am Donnerstag Südkoreas Umsetzungsbericht zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) 2024. Demnach liegt der Stundenlohn von Frauen mit Stand 2022 bei 18.113 Won, während der von Männern 25.886 Won beträgt.Der Verdienst von Frauen in Südkorea liegt bei lediglich 70 Prozent desjenigen von Männern. Das entspricht dem größten Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern unter den 34 OECD-Ländern.Hinter Südkorea folgen Israel, Lettland und Japan.Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Regierung, der Legislative und privaten Unternehmen liegt in Südkorea bei 14,6 Prozent, was nicht einmal der Hälfte des OECD-Durchschnitts von 34,2 Prozent entspricht.Das Statistikamt stellte fest, dass aufgrund des äußerst langsamen Anstiegs des Frauenanteils in Führungspositionen 140 Jahre gebraucht würden, bis der geschlechtsspezifische Unterschied beseitigt ist.Hinsichtlich der Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen gibt es mit Stand 2021 2,6 Ärzte und 4,6 Krankenpfleger je 1.000 Einwohner in Südkorea. Beides liegt unter den OECD-Durchschnittswerten von jeweils 3,7 und 8,4.In Deutschland, das über ein ähnliches Gesundheitssystem wie Südkorea verfügt, gibt es 4,5 Ärzte und zwölf Krankenpfleger je 1.000 Einwohner, und in Japan 2,6 und 9,9.Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch liegt mit Stand 2020 bei 3,6 Prozent in Südkorea, was dem niedrigsten Stand unter den OECD-Ländern entspricht.