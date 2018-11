Korea Selatan dan AS Bekerja Sama Mendukung Upaya Menuju Denuklirisasi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan di Seoul pada hari Kamis (22/11/18) mengatakan Korea Selatan dan AS akan bekerja sama untuk mendukung upaya diplomatik dua pemerintah dalam membuat kemajuan denuklirsasi Korea Utara.Jubir Kementerian Pertahanan Choi Hyun-soo menyampaikan komentar itu dalam pengarah rutin untuk menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan AS James Mattis.Mattis sebelumnya mengungkapkan bahwa dua sekutu akan memangkas cakupan latihan militer gabungan Foal Eagle yang direncanakan berlangsung pada musim semi tahun depan.Jubir Choi menyampaikan Korea Selatan dan AS tengah membahas arah pelaksanaan latihan militer gabungan tahun depan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi keamanan.