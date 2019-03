AS: Perundingan Denuklirisasi Perlu Dilakukan Secepat Mungkin

Photo : YONHAP News

Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris, dalam pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat, Cho Yoon-je, mengungkapkan bahwa AS berpendapat perundingan denuklirisasi seharusnya dilaksanakan sedikit lebih cepat.Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam sebuah acara televisi juga menyebutkan pihaknya berharap dapat mencapai kesepakatan denuklirisasi secepat mungkin.Meskipun tidak mengemukakan agenda yang jelas, tetapi pihak AS mendesak Korea Utara untuk melaksanakan denuklirisasi yang telah dijanjikannya.Penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton, juga dalam wawancara di radio kembali mengonfirmasikan bahwa target utama pemerintah AS adalah denuklirisasi.