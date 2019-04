Album BTS Kembali Menoreh Sejarah Baru di Billboard 200

Photo : YONHAP News

BTS kembali mencatat sejarah baru lewat prediksi urutan pertama di tangga album Billboard 200 dan UK Official Chart.Pihak Billboard mengabarkan pada tanggal 15 April waktu setempat, bahwa album baru BTS 'Map of the Soul: Persona' diperkirakan memperoleh lebih dari 200 ribu poin, sehingga dipastikan menduduki urutan pertama di Billboard 200 yang akan diumumkan pada tanggal 21 April di situsnya.Dengan demikian, BTS untuk ketiga kalinya menduduki urutan pertama di Billboard 200 disusul album 'LOVE YOURSELF 轉 Tear' pada bulan Mei 2018 dan album 'LOVE YOURSELF 結 ANSWER' pada bulan September lalu.Sementara itu, pihak UK Official Chart juga memberitakan pada tanggal 15 April waktu setempat bahwa BTS diperkirakan menduduki urutan pertama di album chart resmi mereka. Jika hal itu terjadi, maka BTS akan menjadi artis Korea pertama yang menduduki urutan pertama di UK Official Chart.