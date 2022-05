Presiden Yoon akan Hadiri KTT Virtual Peluncuran IPEF

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menjadi anggota Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang dicanangkan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai badan konsulatif untuk kerja sama ekonomi regional.Menurut Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada hari Rabu (18/05), Presiden Yoon Suk Yeol rencananya akan menghadiri konferensi tingkat tinggi untuk peluncuran IPEF di Jepang secara virtual pada 24 Mei.Dilaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden, yang akan berkunjung ke Jepang setelah melakukan kunjungan ke Korea Selatan, dijadwalkan akan memimpin konferensi yang akan menjadi deklarasi dimulainya pembicaraan pembentukan IPEF tersebut.Presiden Yoon dikatakan sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan pernyataan dukungan penuh atas peluncuran rencana kerangka kerja ekonomi tersebut dan kesediaannya menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) pertama dengan Presiden Biden di Seoul pada 21 Mei.Presiden Biden pertama menyebut mengenai IPEF dalam KTT Asia Timur (EAS) pada Oktober tahun lalu. IPEF akan menjadi badan konsulatif kerja sama ekonomi komprehensif di kawasan Indo-Pasifik untuk menanggulangi isu-isu perdagangan baru, seperti digital, rantai pasokan, dan energi bersih.Pemerintah Korea Selatan telah secara positif meninjau keanggotaan IPEF dan terus melanjutkan pembicaraan dengan negara-negara terkait, termasuk AS.