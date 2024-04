KOSPI Sempat Anjok 3% Menyusul Serangan Balik Israel Terhadap Iran

Photo : YONHAP News

Menyusul serangan misil Israel ke Iran, nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS pada Jumat (19/4) sempat mengalami kenaikan 20 won dibandingkan hari sebelumnya.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang Won melemah 9,3 Won terhadap Dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.382,2 Won per Dolar AS.Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) sempat anjlok lebih dari 3% menyusul serangan Israel, namun ditutup di level 2.591,86, turun 42,84 poin atau 1,63% dibandingkan angka penutupan sehari sebelumnya.KOSDAQ yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi ikut mengalami penurunan 13,74 poin atau 1,61%, dan ditutup pada level 841,91.Di sisi lain, harga minyak bumi global mengalami kenaikan drastis.Harga minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) sempat tercatat 86 dolar AS per barel atau naik 4% dibandingkan hari sebelumnya, namun mereda dan diperdagangkan pada 84 dolar AS per barel mulai pukul 13.00 KST.