Photo : YONHAP News

В ближайшие четыре дня в Сеуле и пригородах ожидается сильная жара. Как сообщила Корейская метеорологическая администрация, в Сеуле дневная температура повысится до +38° С, в городах Тэчжоне, Кванчжу и Чхунчхоне до +37° С, в Тэгу до +36° С. Пик жары ожидается в первые два дня августа. По прогнозам синоптиков, дневная температура в Сеуле достигнет рекордной отметки +39° С. Ранее максимальная температура в столице достигала +38,4° С в июле 1994 года. В ближайшие четыре дня ожидается сильнейшая жара за последние 100 лет. Причиной аномалии является горячий воздух из северной части Китая. В южной части полуострова ожидается менее высокая температура. В ближайшие четыре дня следует внимательно следить за своим здоровьем, предупреждают синоптики. Премьер-министр РК Ли Нак Ён предложил рассмотреть возможность введения в летнее время льготной оплаты за электроэнергию.