Рост импортных цен в РК в июле достиг четырёхлетнего максимума. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным во вторник, он составил 1,7% по сравнению с прошлым месяцем и 12,2% в годовом исчислении. Это самый высокий рост с ноября 2014 года. Эксперты утверждают, что росту импортных цен способствовало главным образом снижение курса национальной валюты, составившее в прошлом месяце 2,7%. Рост экспортных цен составил в июле 2,3% в основном из-за подорожания транспортных средств и промышленного оборудования.