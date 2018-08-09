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Экономика

Рост импортных цен в РК в июле достиг четырёхлетнего максимума

Write: 2018-08-14 09:57:40Update: 2018-08-14 09:59:32

Рост импортных цен в РК в июле достиг четырёхлетнего максимума

Рост импортных цен в РК в июле достиг четырёхлетнего максимума. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным во вторник, он  составил 1,7% по сравнению с прошлым месяцем и  12,2% в годовом исчислении. Это самый высокий рост с ноября 2014 года. Эксперты утверждают, что росту импортных цен способствовало главным образом снижение курса национальной валюты, составившее в прошлом месяце 2,7%.  Рост экспортных цен составил в июле 2,3% в основном из-за подорожания транспортных средств и промышленного оборудования. 
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