Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян для участия в межкорейском саммите

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Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл во вторник в Пхеньян для участия в третьем с начала года межкорейском саммите. Президентский самолёт, вылетевший с авиабазы Соннам в Сеуле в 8:55, прибыл в пхеньянский аэропорт Сунан в 9:49. У трапа самолёта Мун Чжэ Ина и его супругу Ким Чжон Сук встречали председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын с супругой Ли Соль Чжу. Главы Юга и Севера обменялись рукопожатиями. Затем северокорейские пионеры вручили гостям цветы. Южнокорейского лидера встречали жители Пхеньяна с флагами КНДР и Корейского полуострова. Среди встречавших были также председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, сестра лидера КНДР, заместитель заведующего международным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Из аэропорта лидеры Юга и Севера Кореи с супругами отправились на приветственный обед от имени северокорейского руководства.