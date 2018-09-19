Лидеры Юга и Севера Кореи посещают гору Пэктусан

Photo : YONHAP News

20 сентября, в последний день третьего с начала года межкорейского саммита, президент РК Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын посещают гору Пэктусан. Эта высочайшая вершина Корейского полуострова расположена на границе КНДР и Китая. Главы двух Корей и их супруги отправились к подножью горы на своих самолётах, которые вылетели из пхеньянского аэропорта Сунан около 7:30 утра. Самолёт северокорейского лидера первым прибыл в аэропорт Самчжиён, а самолёт президента РК совершил там посадку в 8:20 утра. Если позволят погодные условия, Мун Чжэ Ин и Ким Чон Ын поднимутся на автомобиле на вершину горы Пэктусан, а затем по канатной дороге спустятся к озеру Чхончжи в кратере потухшего вулкана. В тот же день поздно вечером южнокорейский лидер вернётся в Сеул. Совместное посещение горы Пэктусан было предложено северокорейской стороной в качестве мероприятия, направленного на укрепление личных отношений лидеров Юга и Севера.