BTS получила государственную награду за заслуги в области культуры

8 октября на заседании кабинета министров РК, проходившего под председательством президента Мун Чжэ Ина, было принято решение наградить членов южнокорейского бойз-бэнда «Бантхан Сонёндан» (BTS) орденом Хвагван за заслуги в области культуры. Орден за вклад в развитие искусства и культуры в РК делится на пять степеней. Это Кымгван – золотой, Ынгван – серебряный, Погван – драгоценный, Оккван – нефритовый и Хвагван – цветочный. BTS стала первой молодёжной поп-группой, получившей такую высокую награду. Правительство приняло такое решение в связи с признанием вклада участников группы в распространение в мире корейской культурной волны Халлю и корейской письменности Хангыль.