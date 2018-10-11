В РК продолжает замедляться рост занятости

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Из-за сокращения числа рабочих мест в ряде сфер деятельности в сентябре в РК увеличился уровень безработицы. Как сообщили в пятницу в Национальном статистическом управлении, он составил в конце сентября 3,6% трудоспособного населения, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, это самый высокий сентябрьский показатель с 2005 года. Уровень безработицы среди молодёжи до 30 лет составил 8,8%, увеличившись на 0,4% в годовом исчислении. Между тем, общее число работающих составило в сентябре 27 млн 50 тыс. человек, что на 45 тыс. человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уровень занятости составил 66,8% , увеличившись на 0,1% в годовом исчислении. Соответствующий показатель для молодёжи составил 42,9%, увеличившись за тот же период на 0,7%. В сентябре численность рабочих мест в сфере розничной торговли сократилась на 100 тыс., в гостиничном бизнесе и общественном питании – 86 тыс., в производственном секторе на 42 тыс. В здравоохранении за тот же период добавилось 133 тыс., а в сфере информационных технологий - 73 тыс. рабочих мест.