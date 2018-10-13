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16 октября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Италию. В программе визита – переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелла и премьер-министром Джузеппе Конте. Мун Чжэ Ин намерен призвать итальянское правительство к сотрудничеству в деле налаживания мира на Корейском полуострове. На 18 октября запланирован официальный визит южнокорейского лидера в Ватикан. В ходе встречи с Папой Римским Франциском ему будет передано приглашение северокорейского лидера Ким Чон Ына посетить Пхеньян. Мун Чжэ Ин примет участие в мессе за мир на Корейском полуострове, которая состоится в Соборе Святого Петра. Сразу после мероприятия Мун Чжэ Ин выступит с речью, в которой призовёт оказать поддержку в налаживании мира на Корейском полуострове.