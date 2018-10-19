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Корея: Юг-Север

Демилитаризация объединённой зоны безопасности завершится к 25 октября

Write: 2018-10-20 14:45:19Update: 2018-10-20 15:42:00

Демилитаризация объединённой зоны безопасности завершится к 25 октября

Photo : KBS News

Демилитаризация объединённой зоны безопасности завершится к 25 октября, сообщил представитель минобороны РК. 20 октября сапёры Юга и Севера завершили разминирование участка демилитаризованной зоны в районе пограничного пункта Пханмунчжом. Северокорейская сторона обезвредила пять мин, а южнокорейская на своём участке мин не обнаружила. С 21 октября, как и предусмотрено договорённостями, достигнутыми в ходе третьего межкорейского саммита,  состоявшегося  в сентябре в Пхеньяне, стороны приступят к демонтажу постов охраны, ликвидации огневых точек и сокращению численности военнослужащих в  пределах объединённой зоны безопасности. 
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