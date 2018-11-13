В Сингапуре состоится южнокорейско-российский саммит

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В среду в рамках проходящих в Сингапуре международных мероприятий по линии АСЕАН состоится южнокорейско-российский саммит. Как полагают, лидеры двух стран - Мун Чжэ Ин и Владимир Путин - обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, выскажутся за скорейшее возобновление переговоров по данной проблеме, затронут вопросы двустороннего сотрудничества между Сеулом и Москвой. Это будет четвёртая по счёту личная встреча Мун Чжэ Ина и Владимира Путина. В последний раз они встречались в июне этого года в Москве, когда южнокорейский лидер совершал государственный визит в Россию. Президент Мун Чжэ прибыл в Сингапур во вторник, где состоятся три важных международных мероприятия – саммит РК-АСЕАН, саммит АСЕАН плюс три и Восточноазиатский саммит.