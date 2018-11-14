Президенты РК и России договорились активизировать двустороннее сотрудничество

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Президенты РК и России – Мун Чжэ Ин и Владимир Путин в ходе встречи, состоявшейся в среду в Сингапуре в рамках проходящих там международных мероприятий, обсудили вопросы двустороннего партнёрства и взаимодействия на международной арене. Южнокорейский лидер отметил, что в ближайшее время предстоят встречи лидеров КНДР и США, ответный визит в Сеул северокорейского лидера Ким Чон Ына. Он выразил надежду на то, что эти встречи окажут положительное влияние на мир на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин также выразил удовлетворение развитием сотрудничества Сеула и Москвы, назвав успешным проведение первого корейско-российского форума межрегионального сотрудничества, который состоялся в РК на прошлой неделе. Мун Чжэ Ин попросил российскую сторону оказать содействие в том, чтобы убедить Пхеньян в необходимости предпринять более решительные шаги в направлении денуклеаризации. В свою очередь, президент России отметил, что Сеул и Москва активно взаимодействуют в разрешении северокорейской ядерной проблемы. Он подчеркнул, что РК является одним из ключевых партнёров России в Азии, занимая второе место по объёму двустороннего товарооборота в этом регионе после Китая. Лидеры РК и России договорились прилагать усилия для того, чтобы сохранить положительную динамику экономического сотрудничества, доведя к 2020 году двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов, а туристический обмен до 1 млн человек в год.