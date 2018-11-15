Мун Чжэ Ин: Межкорейские и северокорейско-американские связи должны развиваться параллельно

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Межкорейские и северокорейско-американские связи должны развиваться параллельно. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом. Встреча состоялась в четверг в Сингапуре в рамках проходящих там международных мероприятий по линии АСЕАН. Южнокорейский лидер отметил, что позитивные перемены на Корейском полуострове стали возможны во многом благодаря крепости союза Сеула и Вашингтона, который вовлёк Пхеньян в диалог. Мун Чжэ Ин напомнил, что старт мирному процессу на Корейском полуострове дали зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. После них состоялись три межкорейских саммита и историческая встреча лидеров КНДР и США. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что северокорейский лидер в ближайшее время посетит Сеул, а второй северокорейско-американский саммит пройдёт успешно.