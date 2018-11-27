Южнокорейский малый спутник РК «Next Sat-1» выведен на орбиту

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Южнокорейский малый спутник следующего поколения «Next Sat-1» вышел на заданную околоземную орбиту и приступил к работе. Он был выведен на орбиту в уникальном кластерном запуске Space X. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Она вывела на орбиту 64 спутника. Это рекордный показатель для корпорации SpaceX и американской космонавтики в целом. Заказчиками кластерного запуска стали: 34 оператора из 17 стран. До этого запуск откладывался несколько раз из-за погодных условий. Данный космический аппарат был разработан в Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST). Уже через 80 минут после запуска сигнал «Next Sat-1» был зафиксирован норвежской станцией Свальбард, а через 100 минут состоялся второй обмен сигналами. Спутник находится на высоте 575 км. В течение двух лет он будет собирать данные о космическом излучении и инфракрасных лучах звёзд. Таким образом, в настоящее время РК управляет уже пятью спутниками для наблюдения за погодой и Землёй.