Национальное собрание РК одобрило проект бюджета на 2019 год

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8 декабря в 4:27 утра в ходе пленарного заседания Национального собрания был одобрен проект бюджета на следующий финансовый год в объёме 470 трлн вон или 418,7 млрд долларов. В заседании принимали участие 212 депутатов. За одобрение проекта проголосовали 168 парламентариев, против 29, воздержались 15. Первоначальный правительственный проект бюджета, составлявший 470 трлн 500 млрд вон, был сокращён примерно на 900 млрд вон или 800 млн долларов. По договорённости правящих и оппозиционных сил статья расходов на создание рабочих мест была сокращена на 4,6 млрд долларов. Одновременно на 3,8 млрд долларов были увеличены расходы на статьи, связанные с социальной инфраструктурой, экологией, туризмом и другими. Национальное собрание РК в очередной раз превысило предусмотренный законом срок рассмотрения и одобрения проекта бюджета на следующий год. Между тем, в процессе одобрения бюджета партия Справедливого будущего, партия Демократии и мира, а также партия Справедливости выступали против, пытаясь не допустить этого. Ранее они требовали одновременно с принятием проекта бюджета реформировать систему парламентских выборов. Между тем, парламент одобрил 199 законопроектов, связанных с административными вопросами. Среди них инициативы по ужесточению наказания за вождение в пьяном виде, по предотвращению насилия в отношении женщин, по защите жертв насилия и другие. Также был одобрен проект ратификации пересмотренного содержания соглашения о свободной торговле между РК и США.