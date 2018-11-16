CNN: Вьетнам готов организовать у себя второй американо-северокорейский саммит

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Вьетнамское правительство выразило готовность создать условия для проведения второго американо-северокорейского саммита в своей стране. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве, отметив, что соответствующая информация поступила от властей Вьетнама. Ранее Вьетнам неоднократно упоминался в мировых СМИ как потенциальное место для следующей встречи лидеров США и КНДР наряду с Монголией и Индонезией. Северная Корея, которая в значительной степени изолирована от мирового сообщества, имеет посольства во всех трёх странах. Недавно во Вьетнаме побывал Марк Ламберт, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, но неясно, связана ли поездка с организацией саммита. В начале декабря министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо также побывал во Вьетнаме, а затем в Монголии.