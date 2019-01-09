WFP: Санкции осложняют гуманитарную деятельность в КНДР

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Под влиянием антисеверокорейских санкций в ноябре прошлого года объём продовольствия, предоставленного Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) северокорейским детям и роженицам, сократился до 1/3 от показателя октября. Об этом 8 января сообщила радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на доклад организации. В документе, в частности, говорится, что в указанный период 460 тыс. северокорейских детей младше пяти лет, беременных женщин и рожениц получили 363 тонны продовольствия. В октябре прошлого года 475 тыс. северян получили 1.083 тонны продовольствия. Как сообщили во Всемирной продовольственной программе, такая ситуация связана с тем, что продовольствие прибыло с опозданием. Доставка гуманитарных грузов осложняется действующими санкциями, нехваткой финансов и трудностями в осуществлении банковских операций.