Высокопоставленный представитель КНДР прибыл в Вашингтон

Photo : YONHAP News

Высокопоставленный представитель Пхеньяна, заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль прибыл в четверг в Вашингтон. В аэропорту имени Даллеса его встретил спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн. Как сообщалось ранее, северокорейский представитель проведёт переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео, в ходе которых будут обсуждаться детали второго американо-северокорейского саммита. Ожидается, что переговоры состоятся в пятницу. Возможно, в тот же день Ким Ён Чхоль встретится также с президентом США Дональдом Трампом и передаст ему письмо от лидера КНДР Ким Чон Ына.