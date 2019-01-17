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В мире

Высокопоставленный представитель КНДР прибыл в Вашингтон

Write: 2019-01-18 10:23:38Update: 2019-01-18 10:25:55

Высокопоставленный представитель КНДР прибыл в Вашингтон

Photo : YONHAP News

Высокопоставленный представитель Пхеньяна, заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль прибыл в четверг в Вашингтон. В аэропорту имени Даллеса его встретил спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн. Как сообщалось ранее, северокорейский представитель проведёт переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео, в ходе которых будут обсуждаться детали второго американо-северокорейского саммита. Ожидается, что переговоры состоятся в пятницу. Возможно, в тот же день Ким Ён Чхоль встретится также с президентом США Дональдом Трампом и передаст ему письмо от лидера КНДР Ким Чон Ына. 
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