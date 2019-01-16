Президент США объявит дату и место саммита с лидером КНДР после встречи с представителем Пхеньяна

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Президент США Дональд Трамп может объявить сроки и место проведения нового саммита между США и КНДР в пятницу, 18 января, по итогам ожидающейся встречи в Белом доме с заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем. Об этом сообщила в среду газета Washington Post. Возможно, Ким Ён Чхоль встретится также с госсекретарём США Майклом Помпео и директором ЦРУ Джиной Хэспел. Однако официальных сообщений о встречах с Ким Ён Чхолем не было. Как полагают, второй американо-северокорейский саммит пройдёт в марте или апреле во вьетнамском Дананге, где в 2017 году состоялся саммит АТЭС, пишет Washington Post.